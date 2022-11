Beyoncé casse Internet avec son déguisement d'Halloween : Blue Ivy immense, un détail choque les internautes

À Halloween, les plus grands fans de la fête rusent de toutes les astuces pour dégoter les meilleurs costumes. Heidi Klum, papesse de ces festivités, a encore mis la barre haut en apparaissant dans un ignoble costume de ver de terre géant au côté de son mari Tom Kaulitz, déguisé en pêcheur effrayant. Le top était à la hauteur des attentes de tous mais elle n'est pas la seule à avoir créé la stupeur.

Beyoncé lui a presque volé la vedette cette année. La chanteuse de 41 ans a dévoilé, avec trois jours de retard (mais c'est queen B, on lui pardonne tout), son costume et celui que toute sa petite famille avait décidé d'adopter. C'est en personnages de la série Proud Family diffusée sur Disney Channel que Beyoncé, Jay Z, Blue Ivy, Rumi et Sir se sont affichés sur Instagram, provoquant un raz-de-marée d'amour et de surprise dans le coeur des internautes, conquis par ce choix.

Jay Z portait fièrement le costume du papa Oscar, Blue Ivy (déjà immense à seulement 10 ans) était Penny, Sir a prêté ses traits à BeBe Proud, Rumi était CeCe. Ne manque plus que la maman, Trudy et la grand-mère, Suga Mama. Deux rôles qu'a fièrement assumés Beyoncé, à la grande surprise de tous les fans qui n'en sont pas revenus de voir deux Beyoncé sur une seule photo. Assise au premier plan, Beyoncé arborait une énorme perruque grise, une canne, de grosses lunettes, une robe métallisée et un manteau rose. Pour jouer la maman, l'artiste portait une perruque brune, façon carré plongeant, un legging doré comme ses escarpins, un bustier orange et une veste vert anisé.