Heidi Klum et Tom Kaulitz complices pour une soirée Super Bowl, avec Joachim Noah et sa fiancée

Présents à la soirée du 11 février 2022 organisée afin de célébrer le Super Bowl LVI au The Nice Guy, club branché de Los Angeles, Heidi Klum (48 ans) et son mari Tom Kaulitz (32 ans) ont affiché une fois de plus leur amour devant les photographes.

Sublime dans une robe à franges de la marque Dundas, la jurée de l'émission America's Got Talent a échangé de nombreux gestes tendres avec son époux. Pour rappel, le couple s'était rencontré sur le plateau de Germany's Next Top Model en 2017. Ils s'étaient mariés deux ans plus tard à Capri.