Justin Bieber : Violente fusillade après son concert pour le Super Bowl, un rappeur touché

Dans la soirée du 11 février 2022, une violente fusillade a éclatée près du Pacific Design Center après une fête organisée pour célébrer le Super Bowl LVI. L'altercation aurait eu lieu un peu après la prestation deJustin Bieber à l'extérieur du club The Nice Guy. Selon TMZ, tout aurait débuté alors que Kodak Black, Gunna et Lil Baby se tenaient dans la rue et faisaient des photographies avec des fans.

Soudain, une altercation aurait éclaté avec un groupe d'hommes qui étaient installés autour d'une Ferrari rouge. 10 coups de feu auraient retenti et le rappeur Kodak Black aurait été touché à la jambe. Quatre personnes au total auraient été blessées. Toutes ont été emmenées à l'hôpital et sont désormais dans un état stable.

Selon CNN, l'officier de police Drake Madison a expliqué qu'une "altercation physique entre plusieurs personnes a eu lieu puis une dizaine de coups ont été tirés par un suspect qui a ensuite fui la scène". Il a également ajouté que cette fusillade n'était pas liée à un gang et qu'un suspect avait été identifié, sans qu'aucune arrestation n'ait encore eu lieu.

"On pense que la bagarre a commencé avec quelqu'un de l'entourage de Kodak Black (...) Après que d'autres se sont précipités, des coups de feu ont été tirés... et puis l'enfer s'est déchaîné", a confié une source à Page Six. Pour rappel, Kodak Black a déjà été condamné à la prison en 2019 pour possession d'armes à feu. En 2021, il avait été gracié par l'ancien président Donald Trump.

De nombreuses personnalités étaient présentes à cette soirée, Justin Bieber et son épouse Hailey Baldwin, mais aussi Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Khloe Kardashian, Nicole Scherzinger , Joan Smalls, Heidi Klum et son époux Bill Kaulitz, Joseph Schwarzenegger, Amber Rose, Kendall Jenner, Barbara Palvin ou encore Drake. Ils n'ont pas été blessés.