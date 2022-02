Diaporama Justin Bieber : Violente fusillade après son concert pour le Super Bowl, un rappeur touché

1 / 30 Justin Bieber : Violente fusillade après son concert à Los Angeles, un rappeur touché

2 / 30 Exclusif - Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin Bieber arrivent au club "The Nice Guy" à Los Angeles.

3 / 30 Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







4 / 30 Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







5 / 30 Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







6 / 30 Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







7 / 30 Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







8 / 30 Exclusif - Illustration de la Ferrari criblée de balles. Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans la bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







9 / 30 Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







10 / 30 Exclusif - Une bagarre a éclaté juste avant la fusillade devant le club "The Nice Guy" à Los Angeles. Une fusillade a éclaté à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles. Tout serait parti d'une altercation entre Gunna, Black Kodak et leurs amis avec d'autres personnes. La situation a très rapidement dégénérée et plusieurs coups de feu sont partis ! Plusieurs personnes sont blessés, notamment une à l'épaule, une à la jambe et une autre dans le bas du dos. Le tireur présumé a été arrêté par la police. Une Ferrari appartenant aux amis de Gunna, stationnée juste à côté a reçu plusieurs balles dans la carrosserie. Los Angeles, le 11 février 2022.







11 / 30 Heidi Klum et son mari Bill Kaulitz arrivent au concert de Justin Bieber à Los Angeles, le 11 février 2022.





12 / 30 Exclusif - Tobey Maguire arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





13 / 30 Exclusif - Khloe Kardashian arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





14 / 30 Amber Rose arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





15 / 30 Nicole Scherzinger arrive au concert de Justin Bieber à Los Angeles, le 11 février 2022.





16 / 30 Joseph Baena Schwarzenegger arrive au concert de Justin Bieber à Los Angeles, le 11 février 2022.





17 / 30 Joan Smalls arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





18 / 30 Exclusif - Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin Bieber arrivent au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





19 / 30 Chaney Jones, un sosie de K.Kardashian, arrive à une soirée au club Nice Guy à West Hollywood le 12 février 2022.





20 / 30 Dylan Sprouse et sa compagne Barbara Palvin font un passage au club Nice Guy à Los Angeles le 12 février 2022.





21 / 30 RMR à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





22 / 30 The Kid Laroi à la sortie du club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





23 / 30 Exclusif - Gunna, Chloe Bailey et une amie arrivent au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





24 / 30 Benny Blanco et Lil Dicky arrivent au concert de Justin Bieber à Los Angeles, le 11 février 2022.





25 / 30 Josie Canseco et Faze Banks arrivent au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





26 / 30 Trevor Lawrence et une inconnue arrivent au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





27 / 30 Lil Baby arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





28 / 30 Kodak Black arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.





29 / 30 Exclusif - Kendall Jenner arrive au club "The Nice Guy" à Los Angeles, le 11 février 2022.