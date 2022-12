Gabriella de Monaco tempétueuse : élégante en total look Jacadi, elle a "défié le rigide protocole"

C'est l'une des traditions de l'année dans la principauté monégasque : pour Noël, de nombreuses lumières sont installées dans les rues de Monaco et illuminent le Rocher jusqu'au début du mois de janvier janvier. Et comme chaque année, plusieurs membres de la famille princière sont venus appuyer sur le bouton ce vendredi 2 décembre... mais cette fois, ils étaient plutôt très jeunes ! En effet, ce sont les jeunes Jacques et Gabriella, qui fêteront leurs 8 ans la semaine prochaine, qui ont hérité de cette tâche, pour leur plus grand bonheur.

Accompagnés de leur maman, Charlène de Monaco, les timides jumeaux ont bien exécuté leur tâche avant de profiter du parcours d'illuminations et de retrouver leur cousin Raphaël Elmaleh, bientôt 9 ans, qui avait fait le déplacement avec sa mère, Charlotte Casiraghi Mais si les trois enfants ont fait le bonheur des monégasques présents, la petite Gabriella, qui n'en est pas à son coup d'essai, a une fois plus décidé de n'en faire qu'à sa tête... et de briser le protocole !

En effet, alors que les jumeaux venaient d'assister à un spectacle traditionnel, selon le journal Monaco-Matin, la petite fille se serait "précipitée sur" le jeune acteur qui venait de finir sa représentation pour lui faire un "immense câlin". Un geste adorable et très enfantin, qui prouve que la fillette, impétueuse, est aussi dotée d'un grand coeur ! "En quelques secondes, et en toute spontanéité, la fille de la princesse Charlene et du prince Albert a su défier le rigide protocole, sous les yeux ébahis de son frère, désormais habitué aux facéties de sa soeur !", commente Monaco-Matin. Un protocole non respecté, mais si pardonnable, que Gabriella a assuré dans un look très chic. La fille d'Albert et de Charlene était habillée en Jacadi de la tête aux pieds.

Jacques et Gabriella, des jumeaux farceurs !

Son frère, quant à lui, aurait été aussi surpris que les adultes et l'acteur lui-même. Rien d'étonnant : depuis plusieurs années déjà, il semblerait en effet qu'il soit le plus calme dans le duo... alors que sa soeur multiplie les farces et les bêtises ! Elle aime notamment se couper les cheveux toute seule, ce qui oblige sa mère à rattraper les coupes ensuite, et avait même pris son frère pour modèle il y a peu.

Les enfants se sont en tout cas bien amusés et doivent attendre Noël avec impatience après une année bien remplie, commencée alors que leur mère était toujours en clinique de repos en Suisse après avoir été séparée d'eux durant de longs mois en raison d'une infection. Apparus plusieurs fois aux côtés de leurs parents, notamment au Grand Prix de Monaco ou lors d'une visite d'Etat en Norvège, ils ont récemment pu s'amuser avec les nombreux autres enfants du clan lors de la Fête Nationale monégasque... et leur sourire faisait plaisir à voir !