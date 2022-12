Diaporama : Gabriella de Monaco tempétueuse : élégante en total look Jacadi, elle a "défié le rigide protocole"

1 / 30 Gabriella de Monaco tempétueuse : élégante en total look Jacadi, elle a "défié le rigide protocole"

2 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

3 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

4 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

5 / 30 La princesse Charlène de Monaco, la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

6 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

7 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

8 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella, Raphaël Elmaleh - Inauguration des illuminations de Noël du casino de Monte-Carlo à Monaco. Le 2 décembre 2022 © BestImage

9 / 30 La princesse Charlène de Monaco, ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

10 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

11 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

12 / 30 La princesse Charlène de Monaco, ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

13 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

14 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella, Raphaël Elmaleh - Inauguration des illuminations de Noël du casino de Monte-Carlo à Monaco. Le 2 décembre 2022 © BestImage

15 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

16 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella, Raphaël Elmaleh - Inauguration des illuminations de Noël du casino de Monte-Carlo à Monaco. Le 2 décembre 2022 © BestImage

17 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

18 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

19 / 30 Pool Monaco - No Tabloïds - La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

20 / 30 La princesse Charlène de Monaco, ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

21 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

22 / 30 La princesse Charlène de Monaco, ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

23 / 30 Le prince Jacques et la princesse Gabriella, Raphaël Elmaleh - Inauguration des illuminations de Noël du casino de Monte-Carlo à Monaco. Le 2 décembre 2022 © BestImage

24 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

25 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Charlotte Casiraghi et son fils Raphaël, Jean-Luc Biamonti et Stéphane Valeri - Inauguration des illuminations de Noël du casino de Monte-Carlo à Monaco. Le 2 décembre 2022 © BestImage

26 / 30 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, Charlotte Casiraghi et son fils Raphaël, Jean-Luc Biamonti et Stéphane Valeri - Inauguration des illuminations de Noël du casino de Monte-Carlo à Monaco. Le 2 décembre 2022 © BestImage

27 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

28 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj

29 / 30 La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj