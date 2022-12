Raphaël Elmaleh si chic à 8 ans : le fils de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh avec un noeud papillon à Monaco !

L'ambiance de Noël s'est emparée de Monaco ! Vendredi 2 décembre 2022, les festivités ont officiellement été lancées en présence de plusieurs représentants de la famille monégasque, une soirée qui s'est déroulée en deux temps.

Pour commencer, Charlene de Monaco, accompagnée de ses jumeaux de 7 ans et demi Jacques et Gabriella, mais aussi de Charlotte Casiraghi s'est présentée sur le port de Monaco pour inaugurer le marché de Noël. L'ancienne nageuse sud-africaine de 44 ans, habillée d'un long manteau d'hiver bicolore signé Akris, sa maison fétiche, a partagé un rare moment de complicité avec Charlotte Casiraghi. Rare parce qu'il arrive très peu souvent que l'épouse d'Albert de Monaco et la fille de Caroline de Monaco se retrouvent en duo pour une sortie officielle. L'épouse de Dimitri Rassam était toute en beauté dans son long manteau Chanel associé à un sac à main rose également issu de la prestigieuse maison française. Rien de plus normal puisque Charlotte Casiraghi en est l'une des ambassadrices. L'ex-compagne de Gad Elmaleh a également surpris avec une boucle d'oreille en forme d'étoile filante située sur le haut de son oreille. Un ravissant bijou de circonstance pour se plonger dans l'ambiance de Noël.

La soirée de festivités ne s'est donc pas arrêtée là puisque Charlene de Monaco, ses enfants et Charlotte Casiraghi ont ensuite pris la direction de la Place du Casino de Monte-Carlo. Pour cette nouvelle étape, Jacques et Gabriella de Monaco ont pu compter sur le renfort de leur petit-cousin Raphaël Elmaleh. Le fils de 8 ans de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh s'est démarqué par sa tenue très chic. En effet, l'adorable garçonnet avait sorti le noeud papillon pour l'occasion. Malgré son jeune âge, Raphaël Elmaleh sait faire fureur lors des grands évènements, comme il y a deux semaines à l'occasion de la fête nationale monégasque qui avait rassemblé toute la famille. Mais contrairement à la semaine dernière, Balthazar, le petit frère de 4 ans de Raphaël né de l'histoire d'amour entre Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam n'était pas présent.

Chocolat chaud pour tout le monde !

Comme le rapporte Nice-Matin dans son édition du samedi 3 décembre, Charlene de Monaco, Charlotte Casiraghi, Jacques et Gabriella de Monaco et leur petit-cousin Raphaël ont pleinement profité des infrastructures proposées. Tous se sont offert "une pause du Café de Paris pour déguster un chocolat chaud" peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. Les enfants ont également pour poser avec Olaf, le célèbre bonhomme de neige de La Reine des neiges et ont croisé l'homme que tous les enfants attendent avec la plus grande impatience : le Père Noël. Une soirée assurément magique et inoubliable !