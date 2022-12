Charlotte Casiraghi rayonnante avec Charlene de Monaco : elle surprend avec un étonnant bijou

Ce vendredi 2 décembre avait lieu l'inauguration du village de Noël, quai Albert Ier à Monaco (Il sera ouvert tous les jours, jusqu'au 2 janvier 2023). Un événement auquel Charlotte Casiraghi a assisté, dans un look chic et ravissant, notamment composé d'un long manteau hivernal, ainsi que d'un col roulé et d'une paire de bottine noires. Sans oublier ce charmant petit sac à main rose fluo signé Chanel qu'elle portait sur son épaule droite.

Mais un accessoire a particulièrement retenu l'attention, à savoir cette surprenante boucle d'oreilles en forme d'étoile qui était visible sur son oreille droite. Un style qui lui allait toutefois à ravir, alors qu'elle était entourée de Mélanie de Massy, de Georges Marsan, le maire de Monaco, mais aussi et surtout de Charlene de Monaco, rayonnante aux côtes de ses enfants Gabriella et Jacques.

Des moments où "ils nous fatiguent"

Des enfants, la fille de Caroline de Monaco en possède elle aussi. En effet, le mannequin à ses heures, mais surtout cavalière et engagée pour différentes missions caritatives monégasques, est mère de deux enfants qu'on a pu voir récemment lors de la fête nationale monégasque : Raphaël, né il y a 8 ans de sa relation avec l'humoriste Gad Elmaleh, et Balthazar, 4 ans, dont le père est son mari, le producteur Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet.

Deux bambins qui la comblent de bonheur, bien qu'elle soit par moment anxieuse pour eux, comme beaucoup de mères lorsqu'il s'agit de protéger son/ses enfant(s). "C'est difficile à résumer. Je pense que chaque jour comporte son lot de moments difficiles et d'instants extraordinaires. Chaque jour, on traverse des moments où l'on s'inquiète pour ses enfants, où ils nous fatiguent. Et puis il y a des moments où l'on a tant à partager avec eux, lors desquels on ne se pose même pas la question sur le fait qu'ils représentent la chose la plus importante de notre vie", a-t-elle récemment déclaré pour le magazine anglo-saxon Town & Country.