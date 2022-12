Charlotte Casiraghi maman "inquiète" : rares confidences sur ces "moments difficiles" avec Raphaël et Balthazar

Photographiée par la grande Ellen von Unwerth, Charlotte Casiraghi (36 ans) est littéralement sublime dans les pages du magazine chic Town & Country. Cette revue de lifestyle met en avant la fille de Caroline de Monaco et de l'homme d'affaires décédé en 1990 Stefano Casiraghi, notamment dans une robe bustier froncée, jouant les pieds dans l'eau et la main tenant ses précieux souliers Chanel, maison dont elle est l'une des égéries ou dans une robe à séquins indigo et échancrée. Parallèlement à ces clichés magnifiques, la membre de la famille princière de Monaco se confie comme rarement à propos de ses enfants.

Mannequin à ses heures, cavalière gracieuse et engagée pour différentes missions caritatives monégasques, Charlotte Casiraghi ne porte pas le titre de princesse - une volonté de sa mère pour la protéger de la pression du statut - et se passionne pour la philosophie. En 2015, avec Joseph Cohen, Robert Maggiori, et Raphael Zagury-Orly, elle fonde "Les Rencontres philosophiques de Monaco" et le "Prix Philosophie". La littérature est un sujet sur lequel elle est intarissable mais elle s'est autorisée de rares confidences sur ses deux enfants au cours de l'interview pour Town & Country.

Une maman comme les autres

Charlotte Casiraghi est mère de deux enfants qu'on a pu voir récemment lors de la fête nationale monégasque : Raphaël, né il y a 8 ans de son couple avec Gad Elmaleh, et Balthazar, 4 ans, dont le père est son mari, le producteur Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet. Pour Town & Country, elle fait part de ses craintes en tant que mère : "C'est difficile à résumer. Je pense que chaque jour comporte son lot de moments difficiles et d'instants extraordinaires. Chaque jour, on traverse des moments où l'on s'inquiète pour ses enfants, où ils nous fatiguent. Et puis il y a des moments où l'on a tant à partager avec eux, lors desquels on ne se pose même pas la question sur le fait qu'ils représentent la chose la plus importante de notre vie."

Nageant dans les livres, Charlotte Casiraghi a transmis ce goût pour la lecture à ses bambins, chacun ayant ses centres d'intérêts. Pour l'aîné Raphaël Elmaleh, ce sera plutôt la BD belge comme Tintin - on soupçonne aussi l'influence de son célèbre papa qui a participé à l'adaptation par Spielberg des aventures du héros de Hergé -, tandis que Balthazar Rassam se passionne pour la mythologie grecque et ses personnages fascinants, Hercule ou encore Zeus. Elle évoque également sa routine de maman, qu'elle décrit comme semblable à celle de toute maman. Difficile à imaginer quand on sait qu'elle est la petite-fille d'une icône, Grace Kelly, mais par sa discrétion chic, la trentenaire tente de mener la vie la plus normale possible.