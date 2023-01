Diaporama : Charlotte, Gabriella, Sofia, Estelle... : Ces jeunes princesses de caractère qui ont marqué 2022

1 / 44 Charlotte, Gabriella, Sofia, Estelle... : Ces jeunes princesses de caractère qui ont marqué 2022

2 / 44 La princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres. © Avalon/Panoramic/Bestimage © BestImage

3 / 44 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert

4 / 44 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge assistent au Jeux du Commonwealth au centre sportif de l'Université de Birmingham le 2 aout 2022. © BestImage

5 / 44 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © BestImage

6 / 44 La princesse Ingrid Alexandra de Norvège entourée des princesses Estelle de Suède, Catharina-Amalia des Pays-Bas, Elisabeth de Belgique et du prince Charles de Luxembourg lors du dîner de gala pour célébrer le 18ème anniversaire de la princesse Ingrid Alexandra au Palais d'Oslo, Norvège, le 17 juin 2022. © NTB/Zuma Press/Bestimage © BestImage

7 / 44 Le roi Felipe VI, la reine Letizia, les princesse Leonor et Sofia et L'infante Sofia d'Espagne reçoivent les lauréats du 30ème Prix Princesse des Asturies à l'hôtel Reconquista à Oviedo, Espagne © BestImage

9 / 44 La princesse Ariane, La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, La princesse Alexia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

10 / 44 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge visitent l'association "SportsAid House" en marge des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022. © BestImage

11 / 44 La princesse Charlotte de Cambridge - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022. © BestImage

13 / 44 La princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana), comtesse de Carladès, - La famille de Monaco assiste au Grand Prix de F1 de Monaco, le 28 mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

14 / 44 La princesse Estelle et le prince Oscar de Norvège - Dîner de gala en l'honneur de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, pour son 18ème anniversaire, au palais royal à Oslo. Le 17 juin 2022 © BestImage

16 / 44 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge, Mike Tindall, sa fille Mia Grace - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022. © BestImage

17 / 44 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022. © BestImage

19 / 44 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022 © BestImage

20 / 44 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre au concert du jubilé de platine de la reine d'Angleterre au palais de Buckingham à Londres. Le 4 juin 2022 © BestImage

21 / 44 La princesse Charlotte de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembnre 2022. © BestImage

22 / 44 La princesse Charlene de Monaco porte la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. © BestImage

23 / 44 Le roi Felipe VI, la reine Letizia, les princesse Leonor et Sofia et L'infante Sofia d'Espagne reçoivent les lauréats du 30ème Prix Princesse des Asturies à l'hôtel Reconquista à Oviedo, Espagne © BestImage

24 / 44 La princesse Charlotte et le prince George de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de l'Abbaye de Westminster à Wellington Arch à Hyde Park Corner © BestImage

26 / 44 Le prince George de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage

28 / 44 La princesse Charlène de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière au balcon du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © BestImage

29 / 44 La princesse Charlotte de Cambridge et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. © BestImage

30 / 44 La princesse Ingrid Alexandra de Norvège lors du dîner organisé à l'occasion de son 18ème anniversaire de la princesse Ingrid Alexandra au Palais d'Oslo, le 17 juin 2022. © BestImage

31 / 44 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert de Monaco, Louis Ducruet, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès, et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, au podium du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 2ç mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

32 / 44 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022. © BestImage

33 / 44 La princesse Charlène de Monaco, La princesse Stéphanie de Monaco Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le prince Albert II - La famille princière de Monaco dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bruno Bebert

34 / 44 Le prince George de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022. © BestImage

35 / 44 La princesse Charlene de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco lors du traditionnel Pique-nique "U Cavagnetu" des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 3 septembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque

36 / 44 Le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition l'exposition "Sailing the Sea of Science, Scientist and explorer. Prince Albert Ier and the early norwegian exploration of Svalbard " au Fram Museum à Oslo le 22 juin 2022. © BestImage

38 / 44 Mia Grace Tindall, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022 © BestImage

39 / 44 La princesse Leonor, la reine Letizia d'Espagne, la reine Sofia et l'infante Sofia - La reine Letizia d'Espagne, ses filles et la reine Sofia se baladent dans les rues de Palma à Majorque le 7 août 2022. © BestImage

41 / 44 La princesse Charlotte et le prince George de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © BestImage

42 / 44 La princesse Catharina-Amalia et Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

43 / 44 Le prince George de Cambridge, le prince Louis, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022 © BestImage