Gabriella de Monaco change radicalement de look ! Anniversaire grandiose pour les jumeaux de Charlene et Albert

Ils ont 8 ans et toutes leurs dents ! Le 10 décembre 2022, Jacques et Gabriella, les jumeaux de Charlene de Monaco et du prince Albert II, célèbrent leur anniversaire dans la joie et la bonne humeur... en étant sacrément bien entourés. Non seulement les enfants ont eu le droit de souffler leurs bougies auprès de papa et maman, mais ils ont également bénéficié de la présence exclusive de plusieurs personnages de dessins animés et de jeux vidéo. C'est ce que l'on peut voir sur les photographies capturées le jour J et relayées, sur les réseaux sociaux, sur le compte officiel de la famille royale monégasque.

"Joyeux anniversaire au Prince Héréditaire Jacques et à la Princesse Gabriella", écrit l'équipe qui se charge du Community management de la famille. Sur l'image partagée en ligne, on découvre la jeune comtesse de Carladès et son frère, le marquis des Baux, prenant la pose avec leurs royaux parents, mais surtout avec Mario, Sonic ou encore Po Ping, le héros de la saga Kung-Fu Panda. Chacun avait eu droit, ce jour-là, à son propre gâteau. L'un à l'effigie des trois personnages précédemment cités pour Jacques, l'autre recouvert de papillons, dans un univers japonisant et coloré pour Gabriella... qui avait, pour l'occasion, totalement changé de look.