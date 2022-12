Diaporama : Gabriella de Monaco change radicalement de look ! Anniversaire grandiose pour les jumeaux de Charlene et Albert

Gabriella de Monaco change radicalement de look ! Anniversaire grandiose pour les jumeaux de Charlene et Albert

La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de leurs enfants Jacques eet Gabriella, au Musée océanographique de Monaco. @ Philippe Fitte via Bestimage © BestImage

Le prince Albert II de Monaco et ses enfants Jacques et Gabriella durant la dernière journée du World Rugby Sevens Repechage tournament qui se déroule au Stade Louis II. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de leurs enfants Jacques eet Gabriella, au Musée océanographique de Monaco. @ Philippe Fitte via Bestimage © BestImage

6 / 13