Charlene de Monaco divine et entourée de rugbymen : en mari protecteur, Albert veille

Le sport est au coeur de presque toutes les sorties de couple du prince Albert II et de Charlène de Monaco depuis quelque temps. Après avoir encouragé l'Afrique du Sud lors de la confrontation avec l'équipe de France au vélodrome de Marseille au cours de la tournée d'automne, Charlène et Albert sont retournés sur le Rocher pour une remise de prix un peu particulière. Pour son parcours sportif, son implication et son dévouement pour la cause sur le Rocher, la maman de Gabriella et Jacques, 7 ans, s'est vu remettre une médaille des mains de son époux. Un honneur pour l'ancienne nageuse, satisfaite de pouvoir contribuer à la transmission de sa passion pour le sport.

C'est donc tout sourire que ce dimanche 20 novembre, seulement quelques heures après la victoire du XV de France face au Japon pour le dernier match de l'année, Charlène de Monaco, accompagnée d'Albert, a assisté aux World Rugby Awards qui se déroulaient dans l'enceinte du sporting club de Monte-Carlo. Le couple a ainsi vu l'Irlandais Josh van der Flier désigné comme meilleur joueur mondial de l'année 2022 (équivalent du ballon d'or remporté par Karim Benzema au football un peu plus tôt dans l'année) en présence de Bill Beaumont, président du World Rugby.

Charlène, reine de la soirée

Toute en élégance, la princesse Charlène de Monaco s'est fait remarquer dans une magnifique tenue recyclée. Pour assister à la remise de prix, la femme d'Albert de Monaco avait opté pour un chemisier blanc classique, qu'elle avait accordé à une jupe XXL satinée noire et des escarpins noirs, tous deux signés par la maison Dior. C'est avec toute la classe qu'on lui connaît que l'ancienne nageuse est allée à la rencontre des plus grands acteurs du ballon ovale, sous le regard protecteur de son mari le prince Albert.