Charlene de Monaco complice avec un rugbyman : photos en coulisses sous les yeux du prince Albert

Le sport n'aura jamais été autant au coeur de l'actualité. Entre la Coupe du monde de football dans quelques jours, les Jeux olympiques attendus à Paris en 2024 et la Coupe du monde de rugby l'année prochaine, la compétition bat son plein. Mais en attendant de défendre le drapeau tricolore entre toutes les nations du monde, le XV de France a affronté la redoutable équipe de l'Afrique du Sud dans l'enceinte du Vélodrome à Marseille le samedi 12 novembre dernier. C'est dans une ambiance survoltée et un stade plein à craquer que la rencontre a eu lieu. Même la princesse Charlène et Albert de Monaco avaient fait le déplacement pour assister en chair et en os au match opposant la France au pays d'origine de la maman de Gabriella et Jacques.

Difficile pour l'ancienne nageuse de ne pas apporter tout son soutien aux Springboks, surnom donné à tous les joueurs d'Afrique du Sud. Dans les tribunes (VIP évidemment), le couple princier a tout donné pour encourager les deux équipes. Il faut dire qu'en tant qu'ancienne nageuse professionnelle, la princesse Charlene sait mieux que personne ce que représente le poids de la compétition et ô combien le soutien du public et des supporters est important dans les moments cruciaux. Les encouragements n'auront malheureusement pas suffi pour faire gagner l'Afrique du Sud, les Bleus s'offrant la victoire 30 à 26 au coup de sifflet final.

La princesse Charlene dans les loges

A l'issue de la rencontre, la princesse Charlène et le prince Albert ont profité des loges pour faire durer le plaisir de la soirée. Ils ont ainsi pu s'entretenir avec des joueurs et féliciter les sportifs pour le magnifique spectacle qu'ils venaient d'offrir. L'un d'eux n'en est d'ailleurs pas revenu de croiser le couple princier dans les coulisses. Tendai Mtawarira, pilier du XV de l'Afrique du Sud jusqu'en 2019, l'a donc sollicité pour obtenir une photo avec lui. Il s'est d'ailleurs empressé de partager ce souvenir avec ses abonnés sur Instagram. Sur la première photo, on le découvre posant tout sourire entre Charlène et le prince Albert avant que ce dernier ne leur accorde un cliché rien qu'à deux.