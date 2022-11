Charlene de Monaco : Pantalon en cuir et couleurs de l'Afrique du Sud, la princesse en feu au stade Vélodrome !

Elle a crié tout son soutien... hélas en vain. Le samedi 12 novembre 2022, Charlene de Monaco a été aperçue avec son mari, le prince Albert II, non pas du côté du rocher monégasque, mais bien à la cité phocéenne. Plus précisément dans les tribunes du stade Vélodrome de Marseille. Forcément, l'enjeu était de taille pour la souveraine puisque ce soir-là, la France affrontait l'Afrique du Sud, et que la souveraine est originaire de Rhodésie. Malheureusement, sa présence n'aura pas été suffisante pour porter bonheur aux champions du monde, qui ont perdu 30 à 26.

Des hommes y ont laissé leurs corps

Les Bleus se sont imposés face à l'Afrique du Sud, au grand dam de Charlene de Monaco. C'est une douzième victoire de rang pour l'équipe de France, qui s'est obtenue dans la douleurs, dans les cartons rouges et les commotions. "Physiquement, c'est le match le plus dur de ma carrière, explique Cameron Woki, 2e ligne des Bleus, à RMC Sport. En face, on avait des monstres. C'était compliqué de rivaliser. On a fait 20 bonnes premières minutes. On n'a pas lâché l'affaire. Il fallait ne pas respecter notre corps comme dit Fabien Galthié [le sélectionneur de l'équipe de France, NDLR.]. Des hommes y ont laissé leurs corps. C'était un peu la guerre sur le terrain."

Charlene de Monaco, une princesse sportive

La soirée s'est terminée sur une déception immense pour Charlene de Monaco et son époux le prince Albert II, qui avaient tout donné pour transmettre leur force à l'équipe d'Afrique du Sud - ils portaient notamment des écharpes aux couleurs du pays. Rien de bien étonnant à voir la maman de Jacques et Gabriella s'égosiller en tribunes. Grande passionnée de sport, elle ne manque pas une occasion d'assister à une compétition.