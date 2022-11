Karim Benzema : Sa nouvelle compagne Jordan Ozuna très chic pour l'encourager pour son grand retour

C'est un peu le contre-coup de la superbe période que vient de vivre Karim Benzema. Alors qu'il a été sacré Ballon d'Or 2022 il y a de ça deux semaines lors d'une superbe cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris, l'attaquant de l'équipe de France est blessé et n'a pas joué depuis. Il faut dire qu'il a vécu des journées chargées en émotion et notamment cette belle soirée en France, où il avait fait venir un grand nombre de ses proches et notamment son fils Ibrahim. À ses côtés, on a également vu la belle Jordan Ozuna, dont il est très proche depuis plusieurs mois et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que le mannequin américain n'officialise leur relation.

Quelques heures après la cérémonie, la belle brune a félicité son "bébé" sur les réseaux sociaux, s'affichant à ses côtés avec le fameux trophée du Ballon d'Or. Une belle relation entre les deux stars, qui se voient principalement à Madrid où évolue le Français de 34 ans. Après plusieurs matchs ratés en raison de douleurs au quadriceps gauche, ce dernier a enfin pu faire son retour à la compétition hier soir lors d'un match important pour son club puisque le Real Madrid affrontait le Celtic de Glasgow en Ligue des champions. Un large succès 5 buts à 1 au cours duquel il a pu rentrer en deuxième période et rassurer ainsi Didier Deschamps à quelques semaines de la Coupe du monde.

Jordan toujours aussi classe dans les tribunes du stade

Dans un stade Santiago Bernabeu plein pour l'occasion, la belle Jordan Ozuna avait évidemment fait le déplacement pour le soutenir. Comme elle l'a fait lors du dernier match face à Barcelone, la bombe américaine était en tribunes où elle s'est montrée sous son meilleur jour (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Sac Louis Vuitton à la main, la nouvelle chérie de KB9 portrait un ensemble très chic et elle a certainement attirée tous les regards autour d'elle.

Une présence qui a porté chance à Karim Benzema et même si le Français n'a pas marqué, il a pu célébrer la large victoire de son club !