Karim Benzema en couple avec une bombe américaine ? Les derniers indices sont très évocateurs...

Karim Benzema continue d'impressionner le monde du football et à 34 ans. Il est probablement le meilleur footballeur de la planète et va très certainement remporter son premier Ballon d'Or dans quelques mois. Une progression incroyable ces dernières années qui en fait la star du Real Madrid, où il a longtemps dû composer avec la présence de Cristiano Ronaldo. Très actif sur les réseaux sociaux, le grand copain de Kylian Mbappé publie fréquemment des photos ou des vidéos de lui-même et parfois même des moments en compagnie de ses enfants, Ibrahim et Mélia. Par contre, pour ce qui est de ses compagnes, il se fait bien plus discret et ne s'affiche pas en couple depuis de longues années.

Les mères de ses deux enfants sont connues et il semble avoir de bonnes relations avec elles puisqu'elles se déplacent souvent à Madrid pour assister aux matchs de son équipe, mais depuis quelque temps, une rumeur circule concernant une nouvelle relation amoureuse qui serait en train de naître. C'est du côté de Miami que l'histoire aurait commencé avec le mannequin américain Jordan Ozuna. Les deux tourtereaux ont été aperçus ensemble et ils semblaient très proches l'un de l'autre. Quelques jours plus tard, Karim Benzema postait une photo sur ses réseaux sociaux où l'on apercevait le pied d'une jeune femme et il se pourrait bien que ce soit celui de la jeune femme.

Câlin à deux et appel Facetime pour Jordan et Karim

Très populaire sur Instagram, Jordan Ozuna est suivie par près de 350 000 abonnés et mardi dernier, elle a posté deux photos qui laissent peu de place au doute sur la nature de sa relation avec l'attaquant des Bleus. Dans sa story, elle a publié deux photos d'elle et Karim Benzema et leur complicité saute aux yeux. Sur le premier cliché, les deux stars s'enlacent tendrement, tandis que sur la seconde ils semblent s'amuser pendant un appel Facetime (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Si rien n'est officiel pour le moment, Karim Benzema et Jordan Ozuna se montrent très proches l'un de l'autre en ce moment. Une histoire qui pourrait donner des ailes au footballeur, à quelques mois de la Coupe du monde !