Karim Benzema publie une photo avant de la supprimer : un détail n'a pas échappé aux internautes !

C'est la saison de tous les records pour Karim Benzema avec le Real Madrid. L'attaquant revenu en grâce en équipe de France peu de temps avant l'Euro 2021 a réussi une année tout simplement magique. Si son club était loin d'être le favori à la victoire finale en Ligue des champions, il a réussi à éliminer tous les favoris, dont le Paris Saint-Germain, pour triompher en finale face à Liverpool. Des prestations incroyables du joueur de 34 ans qui fait figure de grand favori pour le Ballon d'Or cette année et qui a pu partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli.

Si beaucoup de footballeurs ont privilégié l'Espagne et notamment les îles Baléares, à l'image de Lionel Messi, Karim Benzema avait semble-t-il choisi les États-Unis et la Floride pour se relaxer. Comme il l'a montré sur son compte Instagram, il a passé une bonne partie de ses vacances du côté de Miami, qui reste une des destinations favorites des stars du football. Sur le chemin du retour, le grand copain de Kylian Mbappé avait décidé de publier une petite photo à première vue anodine sur laquelle on le voit faire une sieste à bord du jet privé qu'il utilise actuellement.

Karim Benzema en charmante compagnie à bord de son jet privé ?

Sur la photo, on peut voir le sportif les bras croisés, avec quelques mignardises devant lui, mais si l'on prête bien attention, on peut apercevoir des doigts de pied dépasser sous la tablette ! Un détail qui n'a pas échappé aux internautes et à Karim Benzema lui-même puisqu'il a rapidement supprimé la photo avant de la reposter en zoomant sur lui, mais le mal est fait et les spéculations vont bon train pour savoir à qui peut bien appartenir ce pied, au vernis bien fait. Le père de deux enfants communique très peu sur sa vie privée et il est aujourd'hui compliqué de savoir si l'attaquant est un coeur à prendre, mais cette photo pourrait bien donner un gros indice.