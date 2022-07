Karim Benzema : Après la polémique, il s'éclate à Dubaï avec son fils Ibrahim

Les vacances ne sont toujours pas terminées pour Karim Benzema, qui a clairement mérité de prendre quelques jours en plus cette année. Après son retour en grâce en équipe de France l'an dernier, l'attaquant de 34 ans a réussi une saison parfaite avec son club, le Real Madrid. Champion d'Espagne bien avant la fin du championnat, il a également été le héros de son équipe en Ligue des champions, terrassant le Paris Saint-Germain à lui seul. Des performances qui devraient faire de lui le successeur de Lionel Messi pour le prochain Ballon d'Or et après une année pareille, le grand copain de Kylian Mbappé a bien mérité un peu de repos.

Après des vacances du côté de Miami, Karim Benzema a décidé de partir quelques jours vers une destination très prisée des influenceurs et des célébrités, Dubaï. Comme il l'a montré sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 55 millions d'abonnés, le sportif a emmené son fils Ibrahim avec lui à bord de son jet privé. Le petit garçon de 5 ans semble tout heureux de monter à bord de l'avion avec son père. Bien arrivé dans la ville de tous les excès, il a publié une courte vidéo dans sa story où on peut voir toute l'excitation du petit Ibrahim dans la voiture (vidéo à retrouver dans le diaporama).