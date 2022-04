Karim Benzema sensationnel en Ligue des Champions : sa compagne et son fils Ibrahim, supporters passionnés

Un nouveau match qui va marquer les esprits pour Karim Benzema et cela commence à faire beaucoup ! La star du Real Madrid a encore fait un récital hier mercredi 6 avril en quart de finale de la Ligue des champions face à un adversaire redoutable, le Chelsea de N'Golo Kanté et Thomas Tuchel. Auteur d'un nouveau triplé, après celui mis contre le Paris Saint-Germain quelques semaines plus tôt, l'attaquant de 34 ans a étalé toute sa classe pour permettre à son club d'être en parfaite position avant le match retour. Le grand copain de Kylian Mbappé n'en finit plus de surprendre les observateurs et beaucoup lui prédisent déjà le Ballon d'or en fin d'année.

Si tout va pour le mieux après cette soirée de rêve du côté de Londres, un élément pourrait expliquer le match magistral du revenant en Equipe de France. En effet, sa compagne Cora Gauthier a posté une story sur son compte Instagram et visiblement elle était présente du côté de Stamford Bridge (le stade de Chelsea) pour soutenir son compagnon et elle n'était pas seule ! L'adorable fils de Karim Benzema, le petit Ibrahim, était également présent dans les tribunes pour voir la démonstration de son père sur le terrain.

Cora et Ibrahim à Londres pour supporter Karim Benzema

Sur la photo, on voit Cora Gauthier, qui est installée à Dubaï depuis quelque temps, de dos, avec son fils dans les bras et les deux savourent la belle victoire du Real Madrid, le poing levé après ce coup d'éclat signé Benzema. Très proche de son fils, avec qui il aime bien faire des appels en vidéo quand il a le temps, Karim Benzema a certainement apprécié la présence de sa famille pour ce match.

S'il n'a pas pu être présent lors du dernier rassemblement des Bleus en raison d'une blessure, le natif de Lyon poursuit sa saison exceptionnelle. Depuis son retour en Equipe de France juste avant le dernier Euro, il n'en finit plus d'impressionner par ses performances et toute la France espère pouvoir compter sur lui en fin d'année pour la Coupe du monde au Qatar !