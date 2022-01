Karim Benzema partage une rare photo de son fils Ibrahim, en parfait petit écolier !

Les superlatifs ne suffisent plus pour décrire le niveau et le talent de Karim Benzema ces derniers temps. Depuis plusieurs mois, l'attaquant revenu en grâce chez les Bleus marche sur l'eau et régale les supporters du Real Madrid comme les suiveurs de l'équipe de France. À 34 ans, le natif de Lyon n'a jamais semblé aussi fort et il montre à chaque match un peu plus l'étendue de son talent. Si tout va pour le mieux sur les terrains de football, les choses s'avèrent un peu plus compliquées en dehors. Mis en cause dans l'affaire de la sextape impliquant son ancien partenaire en Bleu, Mathieu Valbuena, le sportif s'est vu condamné par la justice française.

Une affaire qui ne semble pourtant pas l'avoir vraiment perturbé. Très discret là-dessus, il a continué à démontrer un niveau de performance exemplaire sur le terrain, peut-être aidé par l'amour que lui apporte ses deux enfants, sa fille Mélia (née en février 2014) et son fils Ibrahim (né en mai 2017). Très proche de ses enfants, Karim Benzema l'a encore démontré hier dans sa vie de tous les jours. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 44 millions d'abonnés, le grand copain de Kylian Mbappé a posté une story toute mignonne où on peut le voir en train de faire un appel vidéo avec son garçon.

Sur la capture d'écran partagée par celui que l'on surnomme KB9, on peut voir le petit Ibrahim tout fier dans un joli costume, probablement sur le chemin de l'école. "Petit prince d'amour", écrit le footballeur pour montrer toute l'affection qu'il porte au petit garçon dont la mère est le mannequin Cora Gauthier. Sur la photo on peut apercevoir en haut à droite Karim Benzema, bonnet sur la tête et barbe bien fournie, en train d'envoyer un gros bisou à son fils, qui semble tout heureux de voir son père.

Un beau moment de complicité entre Karim Benzema et son petit Ibrahim. Rien de mieux pour continuer à performer sur les terrains !