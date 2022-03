Karim Benzema : l'adorable attention de son fils Ibrahim pour gâter sa maman

S'il doit être forcément déçu de ne pas avoir pu aller en équipe de France, Karim Benzema peut se consoler en voyant que son fils Ibrahim est toujours aussi mignon ! La star du Real Madrid, qui a fait son come-back en sélection nationale l'année dernière, a dû déclarer forfait pour les deux matchs des Bleus en raison d'une blessure. Une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps qui a choisi de faire appel à Olivier Giroud pour le remplacer. Malgré ce contretemps, l'attaquant de 34 ans devrait bien être présent en fin d'année au Qatar pour la Coupe du monde où les coéquipiers de Lloris et Mbappé feront partie des favoris à leur propre succession.

En attendant de vivre ces échéances importantes, Karim Benzema a donc dû rester en Espagne où il vit depuis de nombreuses années maintenant. L'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est l'heureux père de deux enfants, la petite Mélia (née en février 2014) et le petit Ibrahim (né en mai 2017), qu'il a eu avec le mannequin Cora Gauthier. La belle brune vit à Dubaï avec son fils et elle n'hésite pas à partager de beaux moments de vie avec son fils sur son compte Instagram. Suivie par plus de 96 000 abonnés, la jeune femme semble très proche d'Ibrahim et ce dernier le lui rend bien, comme elle l'a montré hier en story.

Dans les pays anglophones, la date du 27 mars correspond à la fête des mères et pour l'occasion, le fils de Karim Benzema avait vu les choses en grand. Comme on peut le voir sur la photo partagée par Cora Gauthier, le petit garçon a offert un énorme bouquet de fleurs à sa mère. "Je t'aimmmmmmmme mon lapin d'amour", écrit-elle sous la photo où on voit Ibrahim tout sourire avec le beau bouquet dans les mains.

Un joli moment de complicité entre Ibrahim et sa mère qui devrait forcément réjouir Karim Benzema !