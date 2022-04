Thomas Tuchel divorce de Sisi : l'ancien coach du PSG pourrait perdre très gros !

Il reste pour le moment celui qui a été le plus près de remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le rêve ultime du club de la capitale depuis son rachat par le Qatar en 2011. À 48 ans, Thomas Tuchel fait partie des meilleurs entraîneurs de la planète et comme d'autres avant lui, après son départ de Paris, il a très vite retrouvé le succès du côté de Chelsea, à Londres. En Angleterre, il a retrouvé Thiago Silva et dirige désormais la star de l'équipe de France N'Golo Kanté. Détenu par Roman Abramovitch, un oligarque russe, le club londonien est dans la tourmente et un nouveau propriétaire devrait prochainement arriver.

Si les choses sont compliquées sur le plan sportif en ce moment pour Thomas Tuchel, cela ne va pas tellement mieux sur le plan personnel puisque d'après les informations du média The Mail on Sunday, l'Allemand est en pleine procédure de divorce. Après treize années de mariage, l'ancien coach de Neymar et Kylian Mbappé et sa femme Sissi ont décidé de mettre un terme à leur union. Ancienne journaliste, l'épouse de l'entraîneur de Chelsea a pris la décision d'engager une procédure de divorce il y a seulement quelques jours. "Sissi et Thomas ont essayé de résoudre leurs différents et d'éviter la séparation, mais ils n'ont finalement pas trouvé de solution viable", révèle un proche du couple au journal anglais.

Les papiers ont été déposés la semaine dernière afin de permettre la validation du divorce

Devenus irréconciliables, Thomas Tuchel et Sissi devraient donc se séparer, tout en s'assurant de faire les choses le mieux possible. "C'est triste, mais désormais leur unique objectif est de s'assurer que leurs filles restent leur priorité. Les papiers ont été déposés la semaine dernière afin de permettre la validation du divorce", poursuit cette même source. Un divorce qui devrait d'ailleurs coûter très cher à l'ancien coach de Paris qui s'était fait limogé au moment de Nöel. Mère au foyer après avoir quitté son emploi de journaliste, Sissi Tuchel pourrait bénéficier d'une partie des 11 millions d'euros de salaire annuel perçus par son futur ex-mari, ainsi que de la moitié de son capital actuel.

Dans une période trouble avec son club, Thomas Tuchel connaît des moments difficiles actuellement et l'annonce de son prochain divorce ne devrait rien arranger à tout cela...