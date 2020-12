Thomas Tuchel : L'entraîneur du PSG viré pour Noël

Mercredi soir, Thomas Tuchel a assisté à son dernier match en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club a licencié le technicien allemand. Le nom de son remplaçant sera très bientôt dévoilé.

L'info est tombée ce jeudi 24 décembre 2020, jour du réveillon de Noël. Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, a été écarté. La faute à un début de saison poussif, marqué par des défaites à domicile contre l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, ainsi qu'une phase de poule mitigée en Ligue des Champions. Malgré deux défaites face à Manchester United et au RB Leipzig, le club de la capitale s'est quand même qualifié pour les 8e de finale et classé premier de son groupe.

Thomas Tuchel s'était engagé avec le PSG en 2018 et arrivait en provenance du Borussia Dortmund, en Allemagne. Son contrat avec Paris devait arriver à son terme à la fin de cette saison. Son bilan reste de trois titres de champions de France consécutifs, trois Coupes de France également d'affilée, 2 Coupes de la Ligue, trois Trophées des Champions et une finale de Ligue des Champions, à l'été 2020, perdue face au Bayern Munich.

Le dernier match de Thomas Tuchel a eu lieu mercredi 23 décembre. Le Paris Saint-Germain recevait le RC Strasbourg pour un dernier match de Ligue 1 avant la trêve, et s'est imposé sur le score de 4-0. Les attaquants aux cheveux colorés Kylian Mbappé et Moïse Kean ont tous les deux marqués.