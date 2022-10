Karim Benzema brille encore : Jordan Ozuna, la bombe qui ne le quitte plus, présente pour l'admirer

Karim Benzema est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. À aujourd'hui 34 ans, le Lyonnais d'origine n'a jamais paru aussi fort au cours de sa belle et longue carrière et point d'orgue de sa vie de sportif de haut niveau, il devrait recevoir ce soir le prestigieux Ballon d'Or. Ce trophée qui récompense chaque année le meilleur footballeur de l'année est vampirisé depuis plus de dix ans par deux hommes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais il se pourrait bien que le Français mette fin à ce règne. Avant de se rendre à Paris où va se tenir la cérémonie, celui que l'on surnomme KB9 avait un match de la plus haute importance hier après-midi avec son club, le Real Madrid.

Face au FC Barcelone, le rival honni depuis de nombreuses décennies, Karim Benzema a encore fait très fort dans ce match que l'on connaît sous le nom de Clasico. Une rencontre suivie par des millions de personnes et qui s'est tenue dans l'antre du Real Madrid, le mythique stade Santiago Bernabeu et pour l'occasion, une amie très proche du Français était dans les tribunes puisque Jordan Ozuna a été aperçue. Le sublime mannequin américain se montre très proche de l'attaquant des Bleus depuis plusieurs mois maintenant et en août dernier la jeune femme n'a pas hésité a publié des photos d'eux dans sa story.

Jordan Ozuna toute heureuse de supporter Karim Benzema

Rien d'officiel entre Karim Benzema et Jordan Ozuna donc, mais la belle brune était donc au stade hier, comme on a pu le voir sur les photos (qui sont à retrouver dans le diaporama). Venue accompagnée d'un ami à elle, le top model suivi par plus de 360 000 abonnés sur Instagram a pu assister à la belle performance du grand copain de Kylian Mbappé et elle semblait ravie. Entre selfies et grands sourires, elle a visiblement beaucoup apprécié la victoire 3 buts à 1 du Real Madrid.

À quelques minutes d'une cérémonie qui devrait le voir remporter son premier Ballon d'Or, Karim Benzema sait en tout cas qu'il peut compter sur le soutien de Jordan Ozuna, dont il est très proche ces derniers temps.