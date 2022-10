Karim Benzema en couple : premiers mots d'amour de sa compagne Jordan Ozuna après le Ballon d'Or

C'est une soirée dont Karim Benzema se souviendra certainement toute sa vie. Pour la première fois de sa carrière et à 34 ans, le Français est devenu Ballon d'Or, la récompense suprême sur le plan individuel pour tous les footballeurs. S'il n'y avait pas beaucoup de suspense pour le résultat final, tant l'attaquant du Real Madrid a survolé la saison avec son club, on a senti le joueur particulièrement ému lors de son sacre. Petit clin d'oeil du destin, c'est l'une de ses idoles, Zinedine Zidane, qui est venu lui remettre son trophée et il en a profité pour faire un long et beau discours au cours duquel il n'a pas hésité à égratigner légèrement son sélectionneur, Didier Deschamps.

Pour l'applaudir dans la salle, Karim Benzema avait fait venir beaucoup de ses proches. Son fils Ibrahim (5 ans) était bien évidemment présent, tout comme la mère de ce dernier, Cora Gauthier. Ses parents étaient également dans la salle, tout comme la sublime Jordan Ozuna. La belle Américaine se montre très proche du footballeur ces derniers temps et elle était notamment à Madrid le week-end dernier pour assister au match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Très suivie sur Instagram avec plus de 415 000 abonnés, la jeune femme se montre très discrète sur la teneur de ses relations avec le Français, mais il est bien clair qu'il y a bien plus que de l'amitié entre eux.

Une belle déclaration qui en dit long sur leur relation

Il y a quelques heures de cela, Jordan Ozuna a publié plusieurs photos de la soirée d'hier et on peut la voir, ravissante dans sa robe pourpre signée Zuhair Murad. Elle a également pris une photo au côté de Karim Benzema et de son Ballon d'Or. Elle lui a d'ailleurs adressé un très beau message : "La nuit dernière était magique. Personne ne le mérite plus que toi bébé". Une déclaration qui devrait faire particulièrement plaisir au grand copain de Kylian Mbappé, aux anges depuis la soirée magique d'hier. Ce soir-là, les amoureux portaient tous les deux le même bracelet, une magnifique pièce de luxe signée Tiffany & Co, le modèle T1.