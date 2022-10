Karim Benzema : Son tacle à Didier Deschamps en pleine cérémonie du Ballon d'Or !

C'est un trophée qu'il n'attendait certainement plus, mais à 34 ans, Karim Benzema a pourtant obtenu son premier Ballon d'Or et rentre encore un peu plus dans la légende du football. Un trophée qui vient récompenser une saison incroyable de la part de l'attaquant du Real Madrid, qui a presque remporté à lui tout seul la Ligue des champions. Présent hier soir à Paris avec son fils Ibrahim et la sublime Jordan Ozuna, dont il est très proche, l'attaquant français est monté sur la scène du théâtre du Châtelet pour y recevoir son prix des mains de son idole, Zinedine Zidane.

Forcément très ému de recevoir un prix aussi prestigieux, Karim Benzema a tenu à remercier ses proches et les gens qui ont compté dans sa carrière, mais il est également revenu sur les moments plus difficiles. Si aujourd'hui tout va pour le mieux et qu'il semble au sommet de sa carrière, l'attaquant a longtemps été persona non grata en équipe de France, à la suite de plusieurs problèmes, notamment l'affaire de la sextape pour laquelle il a été condamné. Ses relations avec Didier Deschamps n'ont pas toujours été au beau fixe et si aujourd'hui tout est arrangé entre les deux hommes, le natif de Lyon n'a pas oublié pour autant cette période compliquée.

Il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi

"C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâché, c'est s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours ce rêve dans la tête parce que tout est au possible et parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi", explique l'attaquant des Bleus. Des moments difficiles qu'il résume par une petite phrase : "On ne regarde pas que le bon côté aujourd'hui parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où par exemple, je n'étais pas en sélection". Une phrase à l'adresse de son coach en sélection, présent dans la salle et qui s'est montré stoïque face à cette petite pique de son attaquant vedette.

Si aujourd'hui la relation est apaisée entre Karim Benzema et Didier Deschamps, les deux hommes ont longtemps été en froid et le tout nouveau Ballon d'Or ne l'a pas oublié.