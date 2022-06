Affaire de la sextape : Karim Benzema "épuisé" ne fera pas appel

Alors qu'il vient de remporter la Ligue des Champions avec son club le Real Madrid samedi 28 mai, Karim Benzema voit enfin la fin du long feuilleton de l'affaire de la sextape qui dure depuis six ans et qui a valu au célèbre footballeur français, une mise à l'écart de la sélection nationale pendant quelques années.

L'affaire de la sextape prend désormais fin ce mois-ci. Pour rappel, en novembre 2021, Karim Benzema avait été condamné en première instance à un an de prison avec sursis et 75 000 d'amende ainsi qu'à 80 000 euros d'amende à verser à son ex-coéquipier Mathieu Valbuena, impliqué également dans l'affaire. Attendu devant la neuvième chambre de la cour d'appel de Versailles les 30 juin et 1er juillet, Karim Benzema a finalement renoncé à faire appel ce samedi 4 juin selon L'Equipe .

Affaire de la sextape : "une vraie lassitude" pour Karim Benzema

Interrogé par le média sportif ce samedi 4 juin, l'avocat de Karim Benzema, Maître Hugues Viguier a fait part de l'état d'esprit de son client. "Mon client est épuisé par cette procédure. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena", a exprimé l'avocat de Karim Benzema à L'Equipe. Il a également évoqué chez son client, "un profond sentiment d'injustice" et aussi "une vraie lassitude".

Karim Benzema, qui figure incontestablement parmi les favoris prétendants au titre du Ballon d'Or 2022, va enfin pouvoir tourner la page de la sextape et se consacrer à la fois à ses matchs de Ligue des Nations avec l'Equipe de France et aussi à la préparation de la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. "Voilà enfin que la mascarade s'éteigne pour toujours...", avait-il dit déjà en mars 2021 avant son retour en Equipe de France pour l'Euro 2020.