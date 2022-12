Charlene de Monaco recouverte de broderies étincelantes au côté du Père Noël

La princesse Charlene de Monaco a répondu positivement à l'invitation de Sandrine Knoell, fondatrice du "Bal de Noël", pour ce moment magique et caritatif organisé à l'hôtel Hermitage sur le Rocher ce 9 décembre 2022. La Fondation de l'épouse d'Albert II a pu ainsi récolter de belles sommes grâce à une vente aux enchères. Cette organisation se bat pour sensibiliser sur les risques et la prévention des noyades et croit en l'éducation à travers les valeurs du sport. Un noble objectif pour lequel se bat celle qui a représenté l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Sydney de 2000 en dos crawlé.

Pour cet événement de Noël, la belle Charlene, 44 ans, a choisi une tenue en adéquation avec l'atmosphère magique de Noël : une robe noire recouverte d'étincelantes broderies de sequins. Avec son regard félin, la princesse aux cheveux courts était sublime. Cette année, la soirée de gala avait pour thème "Italia Chic". Il y a deux ans, c'est le frère de Charlene, Gareth Wittstock, qui avait été à l'honneur lors du Bal de Noël organisé par Sandrine Knoell de Five Stars Events, représentant sa soeur.

Dans Monaco Hebdo, Sandrine Knoell expliquait : "J'ai créé ce bal de Noël quand j'ai eu mon fils, en 2005. (...) Le professeur Alain Treisser, qui était au service maternité à l'époque, est originaire de Strasbourg, comme moi. Nous avons parlé du marché de Noël de Strasbourg, qui a bercé toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 14 ans, âge à partir duquel je me suis installée à Monaco. Ce professeur m'a demandé si je pouvais imaginer une soirée, afin de lever des fonds pour le service pédiatrie. J'ai accouché en avril 2005. En décembre 2005, j'ai créé le premier bal de Noël, sous le patronage du prince Albert II."

Il y a une semaine, la maman de Jacques et Gabriella - qui fêtent leurs 8 ans ce 10 décembre - avait inauguré le village de Noël de Monaco avec ses enfants. Charlotte Casiraghi, la fille de Caroline et nièce du prince Albert II, avait également fait le déplacement. Pour ce moment familial, elle avait opté pour une longue veste d'hiver bleu marine et d'une paire de cuissardes.