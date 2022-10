Leonor d'Espagne stylée en Michael Kors et Chanel : sortie remarquée pour la future reine !

C'était une journée très importante pour la monarchie espagnole. Ce vendredi 28 octobre, Felipe d'Espagne était accompagné de sa femme Letizia et de leurs deux filles, Sofia, 15 ans et Leonor, 16 ans, pour assister à la cérémonie de remise de prix Princesse des Asturies. Et qui d'autres que la princesse herself pour présider l'événement organisé par sa fondation ? Pleine d'assurance, Leonor a pris la parole devant l'assemblée et les lauréats de cette édition, sous les regards fiers de ses parents, de sa soeur et de grand-mère.

Pour ce moment très important auquel elle consacre ses vacances d'étudiante britannique à l'UWC Atlantic College, Leonor d'Espagne a mis le paquet. Comme sa petite soeur, l'adolescente de 16 ans (elle en aura 17 le 31 octobre prochain) a tout donné côté look. Chaussures Carolina Herrera aux pieds, maison qu'a choisie sa maman pour sa propre tenue, Leonor s'est dévoilée dans une magnifique robe à sequins noire et blanche de chez Michael Kors. Les détails n'ont pas été laissés au hasard. La jeune femme portait une paire de boucles d'oreilles en forme de plumes de chez Chanel. Un accessoire aussi scintillant qu'elle !