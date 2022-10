Sofia d'Espagne, immense à 15 ans : la jeune princesse dépasse sa mère Letizia, apparition brillante !

Voir ses enfants grandir est un crève-coeur pour des parents. Leur évolution est la preuve que le temps passe beaucoup trop vite et Letizia d'Espagne est plus que jamais au courant de ce phénomène. Pas plus tard que ce vendredi 28 octobre, la reine consort était entourée des siens, dont ses deux filles, Leonor, 16 ans et Sofia, 15 ans, pour recevoir les lauréats du 30e Prix Princesse des Asturies à l'hôtel Reconquista situé dans la ville d'Oviedo. Letizia d'Espagne portait une robe midi bi-matière noire et blanche Carolina Herrera, légèrement fendue sur le bas, laissant apercevoir ses jambes d'amazone. Mais cette fois-ci, sa beauté a été éclipsée par la présence de ses deux filles à ses côtés.

Plus les années passent, plus Sofia saisit le sens des responsabilités liées à son statut de princesse. La jeune adolescente prend son rôle très à coeur au fur et à mesure qu'elle grandit (à vitesse grand V). Et en termes de taille d'ailleurs, elle est en passe de rattraper son père. Même sa maman ne joue déjà plus dans la même cour qu'elle.

Comme le montrent les nombreuses photos prises lors de leur sortie familiale, Sofia dépasse largement sa mère. Certes, la jeune fille porte une paire de talons lui permettant de gagner plusieurs centimètres mais les chaussures n'étant pas bien hautes, il y a fort à parier qu'elle n'a pas besoin de ces accessoires pour que sa maman paraisse toujours plus petite qu'elle !