Letizia d'Espagne en bombe : elle ose la robe dos nu, apparition renversante

Retour en Espagne ! Il y a plusieurs jours, Letizia d'Espagne et Felipe VI ont fait leur retour au pays. Après un séjour en Allemagne, où ils ont rencontré plusieurs politiques, observé la porte de Brandebourg, rencontré la maire de Berlin et assisté à un dîner d'Etat, le couple royal a plié bagages et est rentré à la maison. Ce n'est pas pour chômer et se reposer que les parents des jeunes Sofia, 15 ans et Leonor, 16 ans sont retournés chez eux.

Ce lundi 24 octobre, Letizia et Felipe étaient déjà de sortie ! Les amoureux ne sont pas allés bien loin. C'est à Madrid qu'ils étaient attendus pour l'inauguration de la nouvelle saison du théâtre de Madrid (où Marion Cotillard a exceptionnellement joué au printemps.) Ils ont assisté à la toute première représentation de l'année, réalisée par la troupe Aida et avait mis le paquet pour briller en termes de style lors de cette soirée. Et c'était toujours aussi remarquable du côté de Letizia.