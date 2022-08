Leonor et Sofia d'Espagne : Elles dévoilent leurs jambes immenses dans des robes... à 40€ !

Comme à chacune de leurs sorties, les princesses Leonor et Sofia ont fait le show ! En balade avec leur mère, la reine Letizia et leur grand-mère, la reine douairière Sofia, les deux jeunes princesses ont visité un marché de nuit de Palma de Majorque en toute décontraction. Souriantes, les cheveux lâchés, elles ont discuté avec les badauds et se sont sûrement acheté une ou deux babioles... comme des jeunes filles normales finalement !

D'ailleurs, pas question pour elles d'emmener des robes de grand créateurs dans leurs valises pour ces vacances en famille : comme toutes les adolescentes de leur âge, les deux jeunes filles avaient choisi des robes Zara, une marque espagnole incontournable dans le paysage de la fast-fashion. Et celle de l'aînée, bleue et à fleurs, était même plutôt bon marché, puisqu'elle ne valait que 40€ ! Nul doute que depuis que l'héritière du trône d'Espagne l'a portée, celle-ci va prendre de la valeur.

Sa petite soeur, Sofia, était quant à elle vêtue d'une robe très courte blanche et rayée, qu'elle portait, comme toutes les femmes de sa famille, avec des espadrilles compensées. Des chaussures à petits talons qui mettaient en valeur ses jambes immenses : bronzée, l'adolescente grandit presque à vue d'oeil et possède des jambes qui feraient frémir les plus grands mannequins ! Sans doute tient-elle de son papa : le roi Felipe VI fait plus d'1,93m !

Leur mère, Letizia, avait elle aussi mis en valeur ses jambes : quelques jours après sa robe très sexy et fendue, la reine avait copié ses filles avec une autre robe, courte et également signée Zara. Une reine étonnamment proche de sa belle-mère : quelques années après leur embrouille devant les caméras qui avait fait parler le monde entier, les deux souveraines se sont baladées ensemble, se tenant par le bras et partageant quelques rires.

Alors, s'agissait-il d'une attitude de façade pour faire taire les rumeurs ? Ou les deux femmes sont-elles réellement proches ? Bien sûr, impossible de le savoir réellement : comme dans toutes les monarchies, la communication est lissée à l'extrême. Cependant, les deux femmes étaient réputées pour avoir des divergences sur l'éducation des deux adolescentes... maintenant que celles-ci sont grandes, les relations sont peut-être plus détendues entre elles !

En tout cas, les femmes de la royauté ibérique sont soudées, et leurs vacances semblent être paradisiaques !