Leonor d'Espagne danse sur TikTok et crée la polémique : la vérité éclate

Les nouvelles générations grandissent avec les smartphones et les réseaux sociaux. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'inscrire sur Instagram, Twitter ou encore TikTok. Mais en général, les adolescents issus de familles royales n'ont pas l'autorisation d'y aller : "Ils sont soit en privé, soit ils utilisent ces réseaux sociaux de façon passive, c'est-à-dire sans rien publier à leur tour" explique le site spécialisé Histoires royales. Une règle que la princesse Leonor d'Espagne pourrait bien avoir enfreinte.

Depuis plusieurs jours, une vidéo TikTok sur laquelle la fille de 16 ans du roi Felipe VI et de son épouse Letizia circule. La jeune adolescente, en sweat rose, réalise l'un des nombreux challenges de danse du réseau social. Il n'en a pas fallu plus pour que la toile s'enflamme face aux images inédites et jamais vues de la princesse. Un buzz royal qui ne relève en réalité que d'une supercherie.

La princesse Leonor n'a jamais réalisé ni posté cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'elle n'a aucun compte sur les réseaux sociaux. Après enquête du site Histoires royales, il s'agirait d'un faux compte se faisant passer pour la soeur de l'infante Sofia, utilisant la technique dite du deepfake, "technique permettant de coller son visage sur le corps d'une autre personne", pour rendre ses vidéos ultra-réalistes. La vidéo originale a quant à elle été retrouvée par le site Maldita : "On découvre alors que le corps appartient à une jeune philippine du nom d'Ericka Pena."

Sollicitée par les médias face à un tel scandale, la famille royale espagnole a confirmé que cette vidéo de Leonor avait été montée de toutes pièces. Une information dont certains internautes s'étaient rendus compte avant même l'intervention du clan: "Les spécialistes de la monarchie espagnole auront vite remarqué que le visage de la prétendue Leonor ne correspond pas tout à fait à son apparence actuelle, a souligné le site spécialisé. En ce moment, la princesse des Asturies subit un traitement orthodontique, nécessitant notamment l'extraction de dents." La bombe est désamorcée, ouf !