Diaporama : Leonor d'Espagne danse sur TikTok et crée la polémique : la vérité éclate

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, accompagnés de la princesse Leonor et de l'infante Sofia (robe bleue), quittent la cathédrale de Santiago après la cérémonie de l'offrande nationale à Saint-Jacques-de-Compostelle

La princesse Leonor, la reine Letizia, la reine Sofia et l'infante Sofia - La reine Letizia d'Espagne, ses filles et la reine Sofia se baladent dans les rues de Palma à Majorque le 7 août 2022.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne, visitent le monastère de Valldemossa à Palma de Majorque, le 1er août 2022.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne, visitent le monastère de Valldemossa à Palama de Majorque, le 1er août 2022.

7 / 16

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, accompagnés de la princesse Leonor et de l'infante Sofia, assistent à l'offrande nationale à l'apôtre Saint-Jacques à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 juillet 2022. Chaque année, le 25 juillet, le jour de la Galice et de la fête de Saint-Jacques l'Apôtre sont célébrés dans de nombreuses villes espagnoles. Les festivités de l'Apôtre 2022, qui s'étalent sur 11 jours de festivités, du jeudi 21 juillet au dimanche 31 juillet, sont déclarées d'Intérêt Touristique International et se déroulent en l'honneur de l'Apôtre Saint Jacques. L'édition 2022 est marquée comme la première en deux ans sans restrictions à cause de l'épidémie de coronavirus (Covid-19).