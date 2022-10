Letizia d'Espagne : Rubis, diamants, robe renversante... Opération séduction réussie en Allemagne

Pour un déplacement en Allemagne cette semaine, Letizia d'Espagne a choisi d'accompagner son époux, le roi Felipe VI. C'est donc main dans la main (enfin presque, protocole oblige) que le couple s'est rendu dimanche 16 octobre à l'aéroport de Madrid pour prendre place à bord du vol qui les conduisait à Berlin. Dans un élégant ensemble pantalon-blazer noir à rayures fines blanches de la maison Hugo Boss, Letizia avait déjà fait son petit effet avant même de fouler les terres allemandes. Et elle n'a fait que continuer une fois sur place.

Pour une visite à l'ambassade d'Espagne d'Allemagne à l'arrivée, Letizia d'Espagne avait misé sur une tenue 100% rose détonnant. Mais le lundi 17 au soir, la mère de Leonor et Sofia avait activé le mode bombesque. La belle brune a fait son entrée au dîner d'Etat à Berlin dans une sublimissime robe rouge cape Stella McCartney, laissant l'une de ses épaules dénudées. Une tenue qu'elle avait déjà portée en 2017 avec les mêmes boucles d'oreilles scintillantes et incrustées de diamants et de rubis. Dans une salle remplie de personnalités toutes vêtues de costumes sombres et sobres, Letizia d'Espagne s'est d'autant plus fait remarquer dans sa tenue incendiaire au milieu des convives.

Le lendemain, c'est sans Felipe que Letizia s'est rendue à l'exposition Write all their names à Berlin. Vêtue d'une magnifique robe rose midi près du corps de la marque Moisés Nieto, d'un manteau beige Carolina Herrera et d'une paire d'escarpins rose pâle signés Prada, la reine consort est apparue tel un rayon de soleil sous la pluie battante qui s'abattait sur la capitale allemande. Elle a ensuite rejoint son époux et la maire de la ville Franziska Giffey pour des retrouvailles devant la mythique porte de Brandebourg avant de se rendre dès le lendemain au salon du livre de Francfort. Letizia et Felipe VI ont donc mis un terme à leur visite officielle en beauté avant de retrouver le eau temps et la chaleur de leur résidence du palais de la Zarzuela de Madrid.