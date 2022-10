Letizia d'Espagne ultra-lookée en costume noir : mode working girl activé avec Felipe

Le chemin vers le trône d'Espagne de Letizia a été semé d'embûches mais cela n'a pas empêché l'ancienne journaliste de devenir l'une des têtes couronnées les plus respectées d'Espagne, dans tous les sens du terme. Très impliquée dans son rôle de reine consort depuis que son mari Felipe a été installé sur le trône après l'abdication de son père Juan Carlos, Letizia d'Espagne cumule les bons points auprès de l'opinion publique. Celle de la mode également.

Chacune de ses sorties, comme celles de toutes les princesses et reines du monde, est scrutée à la loupe. Ce dimanche 16 octobre 2022 n'a pas fait exception à la règle. Letizia et Felipe VI n'ont pas attendu que le week-end soit officiellement terminé pour reprendre leurs obligations royales. Le couple s'est envolé direction l'Allemagne où sa première visite s'est faite à l'ambassade d'Espagne. Si la mère de Leonor et Sofia était dans un total look rose pour l'occasion (comme Jenifer dans la Star Academy ce samedi), elle avait opté pour la sobriété et le classique pour leur voyage outre-Rhin.

Sur le tarmac de l'aéroport de Madrid, Letizia d'Espagne et Felipe VI ont pris place à bord de l'avion royal. C'est évidemment sur tapis rouge que les tourtereaux ont fait leur arrivée. Comme à son habitude, Letizia avait misé pour un look irréprochable et de circonstances. Fini les robes légères et estivales ! L'automne se faisant progressivement une place, la reine consort avait opté pour un ensemble de costume signé Hugo Boss : un pantalon coupe carotte noir aux fines rayures blanches accordé à une veste de blazer similaire et d'un t-shirt blanc. Pas de talons aiguilles mais des chaussures de ville noires pour homme de la marque Uterqüe, surmontées d'une épaisse plateforme. Un look masculin auquel Letizia nous a peu habitués mais qui lui va comme un gant, sans surprise.