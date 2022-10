Letizia d'Espagne : Complice avec sa fille Sofia pour une journée importante, Leonor grande absente !

Comme elle le fait d'ailleurs depuis le début de l'été ! En effet, alors qu'elle est désormais au coeur de l'adolescence, Sofia a suivi ses parents sur différents événements ces derniers mois, et notamment lors de leurs vacances traditionnelles à Majorque, pendant lesquelles on a pu se rendre compte qu'elle dépasse désormais allégrement sa mère et sa soeur aînée, l'infante Leonor, qui aura 17 ans à la fin du mois et à qui elle vole presque la vedette !

C'est d'ailleurs avec Leonor seulement que la jeune fille a effectué ses premiers engagements en solo, se rendant par exemple en Grande Bretagne pour soutenir l'équipe féminine nationale de football. Mais d'ailleurs, où était la princesse héritière en ce 12 octobre ? Grande absente de la journée, l'adolescente était tout simplement... au Pays de Galles, où elle étudie depuis dix-huit mois déjà dans un lycée de luxe. Et pas question pour elle de louper les cours, même pour une occasion si spéciale !