Leonor et Sofia d'Espagne : Look acidulé et pétillant, les sublimes princesses assurent devant leur mère Letizia

Un véritable spectacle en couleur ! En visite à Saint-Jacques-de-Compostelle pour la journée de l'apôtre Saint-Jacques, fêtée tous les étés en Espagne, la famille royale ibérique a encore une fois brillé ce lundi 25 juillet. Entourant le roi Felipe, la reine Letizia et ses deux filles, Leonor et Sofia, avaient en effet tenté un style acidulé du plus bel effet !

Au bras de son mari, la souveraine n'a pas failli à sa réputation de fashionista : vêtue d'une robe orange mi-longue signée Vogana, une marque espagnole (259€), elle a rayonné toute la journée, souriante et amicale avec les habitants de la ville. Un bon moyen pour elle de regagner la confiance du peuple après plusieurs affaires compliquées ? Peut-être, en tout cas, le public présent a eu l'air d'apprécier ces couleurs si flashy, qui mettaient en valeur son bronzage.

Et ses deux filles n'avaient rien à lui envier ! Tout aussi colorées que leur mère, l'infante Leonor (16 ans) et sa petite soeur Sofia (15 ans) étaient en effet superbes derrière leurs parents. L'aînée, notamment, était particulièrement rayonnante dans une robe Cayro, rose et rouge, accompagnée des mêmes escarpins Carolina Herrera que sa mère... mais tout de même un peu moins hauts !

Deux princesses de plus en plus impliquées

La future reine, décidément rayonnante cet été après une année passée à étudier au Pays de Galles, avait laissé ses cheveux lâchés et a parfaitement tenu son rôle d'Infante auprès de son père, à qui elle succèdera sur le trône. De plus en plus impliquée dans la vie du royaume, elle enchaîne les missions ces derniers jours sans aucun faux pas, pour la plus grande fierté de ses parents.

Et sa petite soeur, Sofia, n'est pas en reste : l'adolescente, vêtue d'une robe bleue pastel Bruna à 145€, était elle aussi superbe, elle qui vient de participer à deux engagements officiels avec sa soeur pour son pays, dont un à l'étranger pour l'Euro de football féminin. Et un détail n'a pas échappé aux observateurs présents : à 15 ans, elle est aussi grande que sa soeur et sa mère qui portaient toutes les deux de hauts talons !

Tiendrait-elle de son célèbre papa qui frôle les deux mètres (1,97m) ? En tout cas, elle semble l'avoir pris en exemple et on a hâte de la revoir aux côtés de sa soeur ! Pour le moment, la famille s'apprête à prendre des vacances et devrait, comme tous les ans, rejoindre Palma de Majorque où ils prendront leurs quartiers pour quelques jours.