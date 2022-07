Leonor et Sofia d'Espagne : Looks de stars de cinéma pour les princesses ados et leur mère Letizia

Décidément, depuis que Leonor et Sofia sont en vacances d'été, elles ne chôment pas ! Au lendemain d'une sortie parfaitement bien gérée par les deux soeurs au musée Dali de Figueras, les adolescentes ont retrouvé leurs parents à Barcelone pour la remise des prix de la fondation "Princess of Girona", une cérémonie très importante pour laquelle toute la famille avait fait un effort vestimentaire.

Au bras de son époux, le roi Felipe VI d'Espagne, la reine Letizia était absolument superbe dans une robe bleue marine signée de la marque espagnole Bouret et qui laissait parfaitement apercevoir sa silhouette de rêve. Mise en valeur par des bijoux Chanel et des escarpins, elle avait attaché ses cheveux et était très impressionnante, souriante comme à son habitude.

Mais si la reine a été très remarquée, ce sont les deux adolescentes qui ont véritablement marqué les esprits : dans une longue robe bleue au col croisé conçue par une autre marque ibérique, Miphai, la jeune héritière Leonor était absolument éblouissante. Les cheveux relevés en chignon, elle avait même osé les escarpins à petits talons et a montré qu'à presque 17 ans, elle prend son rôle de future reine d'Espagne très à coeur.

Sa soeur, éternel soutien, était tout aussi jolie : à 15 ans, la discrète Sofia était vêtue d'un ensemble beige plutôt impressionnant, composé d'une tunique et d'un pantalon. Bien plus grande que sa mère et sa soeur, elle a, quant à elle, préféré rester à plat avec des ballerines Carolina Herrera. Mais en montrant bien qu'elle est désormais une vraie jeune fille, parfaitement prête comme sa soeur à prendre un rôle important dans la monarchie.

Fini les nattes en effet : l'adolescente avait lissé ses longs cheveux blonds et semblait plutôt à l'aise, elle qui a été séparée de sa grande soeur pendant un an. En effet, Leonor avait été envoyée dans l'un des meilleurs lycées d'Europe l'an dernier au Pays de Galles, en compagnie d'autres héritières européennes.

Un lycée dans lequel elle a pu vivre une véritable vie adolescente qui lui est plus difficile en Espagne, où tous les yeux sont braqués sur elle. Il se murmure même qu'elle y aurait trouvé l'amour avec un jeune garçon de sa classe, sur lequel on n'a que peu de détails : l'adolescent serait seulement "grand et élancé", avec de la barbe selon les médias espagnols.