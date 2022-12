"Un lien assez unique" : Rarissimes confidences de Charlene de Monaco sur Jacques et Gabriella

Des jumeaux déjà très engagés pour la principauté : apparus à de nombreuses reprises avec leurs parents cette année, les deux bambins ont participé à la plupart des événements importants et même à un voyage en Norvège. Des moments qui les ont marqués. "Ce ne sont encore que des enfants, mais ils commencent à comprendre leurs rôles", explique d'ailleurs leur maman dans la même interview.

Et dans leur relation, pas de jalousie : les enfants se soutiennent en permanence : "Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux", raconte la princesse, fière de cette complicité entre son "Jacqui" et "Bella". Il faut dire qu'à 8 ans, tous les deux ont déjà été confrontés à plusieurs moments compliqués.

L'an dernier, notamment, les deux enfants avaient été séparés de leur mère pendant près d'un an. Partie en avril dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud, pour une visite en faveur de l'écologie, Charlene de Monaco avait été empêchée de rentrer par un virus ORL qui l'avait retenue loin de ses enfants jusqu'en novembre, même si les bambins avaient fait deux allers-retours pour aller la voir.

Rentrée fatiguée, elle avait ensuite dû être hospitalisée en Suisse pour se remettre sur pied entièrement. Mais aujourd'hui, plus question de se séparer d'eux. Maman poule, Charlene de Monaco a toujours un oeil sur son timide petit garçon et sur sa malicieuse fillette !