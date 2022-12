Jacques de Monaco sort le costume, Gabriella élégante en rose : Albert fête un grand anniversaire en famille

Le prince Albert de Monaco a été mis à l'honneur en ce début de semaine. Samedi 17 décembre, toute la petite famille s'est rendue au chapiteau de l'espace Fontvieille pour une occasion très spéciale : l'anniversaire de la présidence de la Croix-Rouge monégasque du prince Albert. Camille Gottlieb, sa nièce, sa femme la princesse Charlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella, 8 ans, étaient tous présents aux côtés d'Albert pour cet événement très spécial de cette fin d'année. C'est à seulement 24 ans qu'il avait hérité de ce titre, tenu par sa mère la princesse Grace jusqu'à sa mort dans un accident de voiture.

Les bénévoles et acteurs de la Croix-Rouge s'étaient positionnés en ligne pour former une haie d'honneur pour l'arrivée de la famille princière sur le lieu. Pour cette soirée spéciale, l'élégance était de mise pour tout le monde mais force est de constater que les enfants d'Albert et Charlène ont quelque peu volé la vedette à leurs parents.

Jacques portait un costume très classe gris foncé, sur lequel il avait ajouté une longue veste sombre et une écharpe pour se protéger du froid. Sa soeur Gabriella était elle aussi sur son 31. La jeune fille, coiffure au carré, avait opté pour du rose poudré de la tête aux pieds ! Vêtue d'une robe et d'un manteau qui la recouvrait, Gabriella avait couvert ses jambes de collants blancs mais avait tout misé sur une paire de babies rose pailleté, touche d'élégance qui venait parfaire la tenue de la fille d'Albert et de Charlène de Monaco.