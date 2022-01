Stéphanie de Monaco : Sa fille Camille transformée, retour en images sur son évolution physique

Du haut de ses 23 ans, la plus jeune fille de la princesse Stéphanie de Monaco est devenue une jolie jeune femme particulièrement active sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, Camille Gottlieb a fièrement montré sa transformation physique entamée il y a deux ans maintenant. La nièce du prince Albert a non seulement fondu, mais elle a également un style vestimentaire plus affirmé.

Enfant, Camille Gottlieb n'apparaissait que rarement sur le Rocher, se contentant d'accompagner sa mère au premier rang du Festival International de Cirque de Monte-Carlo. Sa première apparition publique remarquée remonte à l'été 2011, lorsqu'elle a pris part au fastueux mariage de son oncle Albert avec la sud-africaine Charlene Wittstock. Stéphanie de Monaco était alors bien entourée avec ses aînés, Pauline et Louis Ducruet, et sa benjamine Camille. Pour rappel, cette dernière est née en 1998 de la romance entre la princesse Stéphanie et son garde du corps Jean-Raymond Gottlieb.

Devenue une jeune femme, Camille Gottlieb occupe un rôle de plus en plus important à Monaco. Avec des amis, elle a notamment lancé l'association monégasque Be Safe, en faveur de la sécurité routière. Plus récemment, en mars 2021, elle a été choisie pour être la marraine de Monaco One, une nouvelle navette maritime reliant la principauté à Vintimille (Italie). De quoi étoffer le CV de la jeune femme, qui avait pris la peine de lister ses différentes occupations après avoir été qualifiée d'oisive...