Diaporama Stéphanie de Monaco : Sa fille Camille transformée, retour en images sur son évolution physique

Exclusif - Jean Raymond Gottlieb entouré par sa famille, Maxime, Vanessa, son épouse, Camille, sa fille qu'il a eu avec la princesse Stéphanie de Monaco, et Thomas durant la présentation officielle de l'association Be Safe dont la présidente est Camille Gottlieb au MK sur le port de Monaco le 10 novembre 2018. © Bruno Bebert / Bestimage

La princesse Stéphanie de Monaco et ses enfants, Louis et Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, au mariage du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, juillet 2011.

Camille Gottlieb lors de la 10e édition de la course de bienfaisance "No Finish Line Race" à Monaco en 2009.

La Princesse Stéphanie de Monaco et ses filles Camille Gottlieb et Pauline Ducruet ont assisté à la 4ème représentation du 39ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo au chapiteau de Fontvieille à Monaco, le 18 janvier 2015.

Pauline Ducruet, Camille Gottlieb - Baptême des enfants princiers de LL.AA.SS. le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène, S.A.S. le prince héréditaire Jacques et S.A.S. la princesse Gabriella en la Cathédrale de Monaco en présence des membres de la famille princière et de la famille Wittstock. Monaco le 10 mai 2015

Exclusif - La princesse Stéphanie de Monaco et sa fille Camille Gottlieb - La princesse S.de Monaco et sa fille Camille a remettent des colis aux ainés monégasques au Foyer Rainier III à Monaco. Le 18 novembre 2019. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage

La princesse Stéphanie de Monaco et ses enfants, Louis Ducruet, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb - Troisième jour du 44ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo à Monaco le 19 janvier 2020. © Olivier Huitel / Pool Restreint Monaco / Bestimage

Exclusif - Camille Gottlieb remet le trophée "Bronze Junior" au Duo Our Story - Dernière représentation suivie de la remise des prix de la 9ème édition de la "New Generation" à Monaco le 2 février 2020. © Olivier Huitel/PRM/Bestimage

La princesse Stéphanie de Monaco, et ses enfants Louis et sa femme Marie Ducruet, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb - Le mardi 2 juin 2020 à Monaco, ce jour, qui restera sans doute dans les annales, marque l'inauguration par le couple princier de la nouvelle architecture de la Place du Casino. © Claudia Albuquerque / Bestimage

33 / 39

Exclusif - La princesse Caroline de Hanovre, Pauline Ducruet, le prince Albert II de Monaco et Camille Gottlieb (marraine de Monaco One) lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage