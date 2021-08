Stéphanie de Monaco : Sa fille Camille Gottlieb affiche ses courbes en bikini

L'an dernier, elle avait en effet pris la peine d'expliquer à ses détracteurs : "J'ai un métier, je m'occupe de la communication, l'événementiel et le marketing d'une boîte et je supervise plusieurs personnes. Ensuite, si vous suivez un minimum mes passions et mes activités, je suis depuis presque trois ans la fondatrice et la présidente de l'association Be Safe Monaco, je suis bénévole dans l'association de ma maman Fight Aids Monaco et j'aide aussi beaucoup ma mère dans sa quête pour le bien-être des animaux (...). J'espère que ces quelques mots vous ont un peu plus éclaircis (sic) sur la personne que je suis !"

Plus récemment, elle a fièrement endossé un rôle officiel, celui de marraine du bateau Monaco One, une nouvelle navette maritime reliant la principauté à Vintimille (Italie), et inaugurée en grande pompe en mars dernier.