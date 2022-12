Jacques de Monaco, 8 ans et hyper élégant : il fait son rigolo devant ses parents Albert et Charlene pour Noël

Enfant de décembre - il vient de fêter ses 8 ans avec sa soeur -, Jacques de Monaco ne fait que pas recevoir des cadeaux durant ce mois de fin d'année. Le fils d'Albert II et de la princesse Charlene a aussi le plaisir d'en faire ! Le 14 décembre 2022, il était avec ses illustres parents et son adorable soeur jumelle Gabriella pour l'arbre de Noël du palais monégasque. Durant cet événement, il n'a pas caché son tempérament rigolo devant les objectifs des photographes.

En début d'après-midi ce mercredi, le Prince Albert et son épouse Charlene, accompagnés du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella ont distribué, dans la Cour d'honneur du Palais princier, les cadeaux et bonbons aux enfants de la Principauté âgés de 5 à 12 ans. Dans un décor magique, les enfants princiers étaient très heureux de leur rôle. Si Gabriella a montré toute sa malice dans son joli manteau bleu tout doux et ses babies, son frère n'a pas manqué non plus d'élégance et de regard coquin. Bien au chaud dans son manteau et son écharpe, les cheveux blonds coiffés avec précision, il a amusé la galerie, notamment en mettant son doigt sur la bouche, comme pour réclamer le silence, mais avec un air espiègle. Pour preuve, la photo publiée par le Palais princier sur sa page Instagram officielle, parmi d'autres images résumant cette belle après-midi.