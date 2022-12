"Je me sens aujourd'hui tellement mieux" : Charlene de Monaco guérie ? Elle donne de rares nouvelles

L'an dernier, alors qu'elle était coincée en Afrique du Sud pour une infection ORL, Charlene de Monaco a été la cible de très nombreuses rumeurs. Divorce, fuite auprès de sa famille, disputes, etc... Les observateurs ont été nombreux à penser que la jeune femme ne voudrait plus rentrer en Europe, près de son mari, Albert de Monaco, et de ses deux enfants, Jacques et Gabriella, aujourd'hui âgés de 8 ans.

Finalement revenue en novembre dernier mais hospitalisée en Suisse pour se remettre de ses problèmes de santé, la quadragénaire a repris du poil de la bête et est apparue plus souriante que jamais ces dernières semaines. Un état d'esprit confirmé lors de son interview accordée à Nice-Matin ce mercredi, à l'occasion des dix ans de sa fondation.

"Je voudrais, d'abord dire que je me sens aujourd'hui tellement mieux que ce que je ne l'ai été ces dernières années", a-t-elle notamment déclaré au journal. Et d'ajouter : "Je ressens moins de douleurs et beaucoup plus d'énergie. Je continue de me rétablir, de me rééquilibrer. Cela prendra encore du temps, mais je suis heureuse." Une déclaration qui a dû faire plaisir à ses nombreux fans, souvent inquiets que la jeune femme ne soit pas épanouie dans son rôle de princesse de Monaco, malgré les dénégations de son mari, le prince Albert.

Le retour en force de Charlene de Monaco

Une rumeur tenace, sûrement due à l'attitude souvent distante de la jeune femme lors des grands rendez-vous du Rocher ces dernières années. Mais depuis son retour, elle semble avoir changé d'état d'esprit : plus souriante, plus tactile, la Sud-Africaine aurait même imposé de nouvelles règles à ses deux belles-soeurs, Caroline et Stéphanie de Monaco.

Une reprise en main qui l'aide et dans laquelle elle est soutenue par ses proches : "Ma famille et ceux que j'aime sont mon roc. J'aborde l'avenir, pas à pas, un jour après l'autre", explique-t-elle, toujours dans la retenue. En tout cas, pour elle, désormais, plus question de quitter son mari et encore moins son "Jacqui" et sa "Bella", sur qui elle a fait de tendres confidences.

Expliquant que le petit garçon et la petite fille semblent commencer "à comprendre leurs rôles", la femme du prince Albert a raconté leur fonctionnement si particulier : "Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent. Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux. C'est un lien assez unique, je dois dire, et je constate cette particularité que partagent des jumeaux."