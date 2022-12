Charlène de Monaco au plus près avec Albert : le couple tactile pour une mission Noël importante

Alors que leurs enfants Gabriella et Jacques, 8 ans, sont sagement à l'école, Albert et la princesse Charlène occupent leur temps sur le Rocher. Quand ils n'inaugurent pas de nouvelles boutiques à Monaco, qu'ils n'assistent pas à des grands galas et événements ou à la fête nationale si chère au coeur de la principauté, le couple princier met la main à la pâte et vient en aide aux plus démunis. Ce fut le cas ce mardi 13 décembre et force est de constater que ces instants passés ensemble a renforcé leur complicité.

Charlène de Monaco, habillée d'un col roulé marron et d'un grand manteau beige, a pris fièrement la pose à côté de son époux le prince Albert. Après avoir serré des mains et s'être entretenus avec le personnel de la Croix Rouge monégasque, les parents de Gabriella et Jacques ont débuté la distribution des cadeaux répartis dans plusieurs sacs en papier kraft décorés pour l'occasion. L'occasion de faire connaissance avec les bénéficiaires, dont le plus grand cadeau consistait sûrement à croiser le couple en chair et en os.

Leur bonheur était palpable et surtout communicatif, à voir les sourires également affichés par Albert de Monaco et Charlène. Les tourtereaux se sont montrés très proches tout au long de la manifestation, la princesse se montrant même tactile avec son époux, fait rare lors de leurs apparitions officielles et publiques. La Sud-Africaine n'a pas lâché Albert d'une semelle, glissant même sa main au creux de son bras pour être certaine de l'avoir au plus près d'elle.

Albert et Charlène, adieu les problèmes !

Plus le temps passe et plus Albert et Charlène mettent à mal toutes les rumeurs qui ont circulé à leur sujet il y a encore quelques mois. Alors que la princesse souffrait de graves problèmes de santé l'empêchant de rentrer sur le territoire monégasque, il se murmurait que le couple vacillait et que son mariage était en danger. Des bruits persistants malgré les démentis répétitifs du prince. Désormais, les choses sont claires : Albert et Charlène n'ont jamais été aussi heureux et ils ont bien l'intention de le prouver à la face du monde.