Beatrice Borromeo divine : son fils fait le pitre et lui touche le nez, la famille princière hilare

Mariée depuis 2015 à Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo s'est rendue dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. Sublime en rouge ainsi qu'avec un chapeau couleur cerise mettant son regard clair en valeur, l'ancienne journaliste et présentatrice de télévision italienne avait fière allure avec son époux et leurs deux fils : Francesco et Stefano.

Sur un petit nuage depuis sa rencontre avec le prince lors du Festival de Cannes en 2008 (et non à l'Université Bocconi de Milan, qu'ils ont pourtant tous les deux fréquentée), la jeune femme avait raconté les secrets de leur coup de foudre au journal italien Corriere della Sera en 2017.

"J'étais là-bas pour Annozero, pour le tournage qui a fait suite à la sortie de Divo de Paolo Sorrentino. Pierre me voit, s'approche et me dit : 'I love you and I will marry you' ["Je t'aime et je vais t'épouser"]. J'ai ri. Et lui : 'You will see' ["Tu verras"]". Prédiction juste pour le prince qui a passé la bague au doigt de la belle blonde sept ans plus tard. Le 28 février 2017, elle donne naissance à leur premier fils Stefano puis à Francesco le 21 mai 2018.

L'adorable "bêtise" de Francesco

Lors de la fête nationale monégasque, celle qui est devenu égérie Dior depuis 2021 a fait de tendre câlins avec son cadet, le duo était très complice. Craquant, le garçonnet habillé avec un long manteau gris (tout comme son grand frère) a même fait une adorable blague à sa maman, s'amusant à lui toucher le nez avec le doigt. Rapidement, il a fait rire toute la famille princière avec sa (très mignonne) bêtise.

Lors de cette journée de fête, les enfants du couple ont pu croiser leurs nombreux cousins dont Raphaël Elmaleh (fruit de l'amour entre Charlotte Casiraghi et son ex Gad Elmaleh), et Balthazar Rassam (fils qu'elle a eu avec son actuel époux Dimitri Rassam), mais aussi Sacha Casiraghi, fils aîné d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo.

Pour rappel, le clan Grimaldi est attendu ce soir à 21h à l'Espace Léo Ferré. Les invités seront conviés à une comédie musicale avec Les Franglaises, une interprétation ludique des tubes anglais intemporels.