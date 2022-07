Charlène et le prince Albert, amoureux sublimes et complices au Bal de la Croix-Rouge

Tout va merveilleusement pour le prince Albert et la princesse Charlène, n'en déplaisent à tous ceux qui évoquaient un divorce imminent il y a encore quelques semaines. Le couple, fragilisé récemment par une longue absence de Charlène à cause de graves problèmes de santé, est ressorti bien plus fort de cette épreuve intense. Depuis le retour de la maman de Gabriella et Jacques sur le Rocher, les tourtereaux se montrent plus complices et amoureux que jamais !

Ce lundi 18 juillet n'a pas fait exception. Comme chaque année depuis plus de 70 ans, Monaco a organisé un gala de la Croix-Rouge, soirée caritative réunissant de nombreuses têtes couronnées et donateurs pour soutenir l'association. En ambassadrice de l'organisme, Adriana Karembeu était évidemment présente, non loin d'Alicia Keys, ambassadrice de la soirée, venue faire le show. Mais les yeux étaient rivés sur la famille princière. Le prince Albert, tout en élégance, portait un pantalon et une chemise blanche, habillée d'une cravate rouge et d'une veste de costume noire. Une sobriété en contraste avec la tenue de son épouse.

La coupe garçonne soigneusement coiffée sur le côté, la princesse Charlène a opté pour une magnifique robe Gucci ample et couleur perle, sans manche, aux détails fleuris décorés de sequins. Un look qu'elle avait accompagné d'une paire de sandales à plateforme argentée et de bijoux papillons des plus élégants. Si le style des parents de Gabriella et Jacques a fait mouche, leur complicité a également sauté aux yeux de tous. Oeillades et sourires, gestes tendres... Charlène et Albert ne se retiennent plus en public.

En juin dernier déjà, leur bisou échangé à Oslo lors de l'inauguration d'une exposition en l'honneur du combat d'Albert pour la protection des océans avait beaucoup surpris mais prouvé encore une fois que le prince et Charlène sont déterminés à rattraper le temps perdu. Pour rappel, Charlène de Monaco avait passé près d'un an loin de son époux et de ses enfants. En Afrique du Sud, la princesse avait été victime d'une grave infection ORL, l'empêchant de prendre l'avion. Opérations, complications... Les difficultés se sont multipliées, mettant le couple à rude épreuve. Mais l'amour a été plus fort que tout. En vivant sur le rocher, pas étonnant qu'ils soient solides comme un roc.